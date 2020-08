Bielorussia: manifestanti in piazza a Minsk, diversi arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un migliaio di manifestanti, la maggior parte delle quali donne, si sono riuniti oggi nel centro della capitale bielorussa, Minsk, per protestare contro le violenze della polizia durante le manifestazioni antigovernative scoppiate nelle ultime settimane in tutto il Paese. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, i manifestanti hanno parzialmente riempito la centrale piazza della Vittoria e la polizia è intervenuta sul luogo della protesta che non è stata autorizzata. L'Associazione bielorussa dei giornalisti ha riferito che una troupe di “Radio Liberty”, un'emittente finanziata dal governo degli Stati Uniti, è stata arrestata mentre copriva la manifestazione, mentre un giornalista della “Deutsche Welle” è stato trattenuto per breve tempo e due addetti ai media dell’emittente polacca “Belsat” risultano scomparsi. Oltre 6.700 persone sono state arrestate in Bielorussia in seguito al voto presidenziale del 9 agosto, vinto dal presidente in carica Alexander Lukashenko. Secondo le stesse fonti, centinaia di persone sono rimaste ferite negli scontri con le forze di sicurezza, tra cui oltre 150 ufficiali. (segue) (Rum)