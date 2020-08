Tlc: Gelmini (FI), su rete univa urgente che governo riferisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, afferma che "l'operazione che il governo sta mettendo in campo per la rete unica presenta rilevanti interrogativi sui quali occorre la massima trasparenza. Prevedere - spiega in una nota - un ulteriore massiccio intervento di Cassa depositi e prestiti nonché l'accesso ad una parte rilevante delle risorse del Recovery fund può rappresentare un'opportunità ma anche un rischio, visto anche le performance non propriamente brillanti di Open Fiber. A stare poi alle parole del ministro Patuanelli, questa iniziativa si va riempiendo ogni giorno di nuovi contenuti. Per queste ragioni è urgente e importante che il governo riferisca in Parlamento e che - conclude Gelmini - sia ascoltata la voce, oltre che degli operatori del settore, di tutte le forze politiche".(Com)