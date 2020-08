Scuola: Lorenzin (Pd), ripartire in sicurezza, test sierologico e reintroduzione medico scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute e responsabile del Forum salute del Partito democratico, assicura che "la priorità di questo governo, e di tutti noi, è la riapertura delle scuole, ovviamente, in sicurezza, garantendo tranquillità agli studenti e alle loro famiglie. Per questo - spiega in una nota - bisogna passare dal test sierologico a tutto il personale scolastico e dalla reintroduzione della medicina scolastica. Si assicurerebbe, così, a grandi e piccini una presenza sanitaria negli istituti per supportare, oggi, scuole e genitori ed investire, domani, sulla prevenzione, salute ed efficienza del sistema scolastico". (Com)