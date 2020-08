© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato interamente riaperto al traffico veicolare il Grande raccordo anulare chiuso in precedenza per un vasto incendio di sterpaglie divampato in via del Pescaccio, altezza Casal Lumbroso. Sia la carreggiata interna che esterna erano state chiuse dalla Polizia stradale. La circolazione, che a causa delle chiusure ha subito forti ripercussioni nel quadrante nord della Capitale, è ora tornato alla normalità. (Rer)