Sanità: M5s, abolizione superticket è passo importante contro diseguaglianze

- I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, sottolineano che "da sempre" lavorano "per una sanità pubblica che garantisca l'accessibilità alle cure per tutti i cittadini". Per questo in una nota congiunta ritengono che sia "un importante passo in avanti l'abolizione del superticket nazionale (10 euro a prestazione) che entrerà in vigore dal primo settembre. E' una vittoria nostra e di tutto il governo perché si pone fine ad una misura iniqua che ha soltanto aumentato i costi delle prestazioni sanitarie e alimentato disuguaglianze. Dopo anni di tagli draconiani e smantellamento della sanità, con questo provvedimento - spiegano - si intraprende un altro importante passo verso una sanità più vicina ai cittadini e, soprattutto, accessibile a tutti. La sanità è un diritto universale, tale deve rimanere, e ci batteremo affinché nessuno venga lasciato indietro". (Com)