Governo: Castelli (M5s), taglio cuneo, superticket e decontrubuzione Sud, tre obiettivi raggiunti

- Il viceministro all'Economia in quota M5s, Laura Castelli, ricorda i tre obiettivi "fatti, non propaganda" che "ci eravamo prefissati e che abbiamo mantenuto assieme a tanti altri: taglio del cuneo fiscale: da luglio i lavoratori hanno visto aumentare il netto in busta paga, con il bonus ampliato ed esteso; da settembre sparirà il superticket: lo abbiamo abolito e non lo dovrà pagare più nessuno e dal primo ottobre partirà la decontribuzione del 30 per cento per i lavoratori del Sud: un strumento indispensabile per aiutare le imprese del mezzogiorno a ripartire". Castelli quindi puntualizza "ci potranno anche criticare", ma "avevamo promesso in campagna elettorale che li avremmo portati a casa e abbiamo mantenuto la parola". (Rin)