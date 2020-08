Fase 3: Di Maio, idee dei giovani sono la base per la ripartenza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, incontra i giovani al Giffoni film festival in un messaggio sul suo profilo Facebook ha sottolineato le idee dei giovani “sono la base per la ripartenza” del Paese. “Una bellissima mattinata con i ragazzi del Giffoni. Insieme abbiamo parlato di politica estera ed è stato un piacere per me confrontarmi con loro. Le loro idee sono la base per la ripartenza del nostro Paese. In una situazione difficile come quella che stiamo attraversando a causa del Covid dobbiamo pensare al domani, a come migliorare il paese, a come ristabilire equità sociale”, ha dichiarato Di Maio. “Serve un’Italia nuova, che abbia il coraggio di crescere, combattere e cambiare. Noi ce la stiamo mettendo tutta proprio per loro. Per i nostri giovani e le future generazioni. Andiamo avanti a testa alta. Sempre”, ha concluso il ministro.(Res)