Legge elettorale: Gelmini (FI), insistenza maggioranza per blitz su regole è ormai tormentone estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, osserva che "il Parlamento avrà serie difficoltà in questo mese di settembre anche solo ad esaminare i decreti in scadenza, che, come oramai è diventata consuetudine con questo governo, verranno, con ogni probabilità, emendati da una sola Camera: l'insistenza della maggioranza su un blitz 'estivo' per la legge elettorale è francamente diventata un tormentone estivo privo di qualsiasi senso e completamente fuori luogo. Buono solo - continua in una nota - a strappare qualche intervistona sui giornali. Effetto pratico zero. Peraltro, come qualche leader politico sa bene, ci sono leggi elettorali approvate dal Parlamento e mai applicate e ci sono progetti di legge in materia varati dalla Commissione a larghissima maggioranza e poi caduti al primo voto segreto in aula. Ma di cosa parliamo?".(Com)