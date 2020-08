Repubblica Ceca-Taiwan: presidente del Senato ceco in visita a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato della Repubblica Ceca, Milos Vystrcil, si è recato oggi in visita a Taiwan per un raro viaggio di un alto esponente di un governo europeo che rischia di compromettere le relazioni con la Cina. Nel corso della visita, secondo quanto riferisce l’ufficio di Vystrcil in una nota, la delegazione ceca incontrerà il presidente Tsai Ing-wen e altri alti funzionari di Taipei. "Taiwan e la Repubblica Ceca condividono entrambi i valori universali di democrazia, libertà e diritti umani", ha dichiarato questa settimana ai giornalisti Johnson Chiang, capo dell'Ufficio per gli affari europei del ministero degli Esteri di Taiwan. “Una simile visita mina deliberatamente le basi politiche tra Cina e Repubblica Ceca, condanniamo un atto così spregevole”, ha dichiarato giovedì scorso il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, commentando la visita. Il presidente ceco Milos Zeman ha cercato legami commerciali e politici più stretti con la Cina da quando è entrato in carica nel 2013, ma i suoi sforzi sono stati frustrati da piani di investimento falliti e dall'esitazione ceca di consentire alle tecnologie cinesi di Huawei di svolgere un ruolo nello sviluppo di reti di telecomunicazioni di prossima generazione. La visita di Vystrcil giunge dopo che all'inizio di agosto il segretario alla Salute e ai servizi umani degli Stati Uniti, Alex Azar, si è recato a Taiwan per la visita di più alto livello di un funzionario statunitense degli ultimi quattro decenni.(Vap)