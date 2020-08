Libia: Gna nomina come nuovo ministro della Difesa Salah Din Ali Namroush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico ha nominato il colonello Salah Din Ali Namroush come ministro della Difesa e il generale Mohammed Haddad come nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito. Lo riferisce una nota del Gna. La decisione è stata presa oggi durante una riunione del Consiglio di presidenza, la terza negli ultimi quattro giorni, presieduta dal premier Fayez al Sarraj. Ieri il Consiglio di presidenza ha deciso di sospendere il ministro Bashagha accusandolo di mala gestione delle proteste avvenute in questi giorni a Tripoli. La sospensione di Bashagha da parte del Consiglio di presidenza del Gna è avvenuta tuttavia dopo la diffusione da parte dello stesso ministro dell’Interno di un duro comunicato contro le milizie di Tripoli accusate di aver sparato contro i manifestanti con munizioni vere. Da domenica a Tripoli sono aumentate le proteste per il peggioramento delle condizioni di vita e la corruzione. Alcune milizie hanno usato armi da fuoco per disperdere i manifestanti e compiuto arresti arbitrari. Per contenere le manifestazioni Sarraj ha imposto un coprifuoco di 24 ore per quattro giorni giustificandolo come misura per contrastare il coronavirus.(Lit)