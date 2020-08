Iraq: leader sciita Al Sadr ritorna in patria per valutare operato governo Kadhimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader sciita iracheno Moqtada al Sadr ha fatto ritorno in patria ieri sera a Najaf al termine di un periodo trascorso in Libano dopo la scadenza del termine dei 100 giorni di governo del premier Mustafa al Kadhimi. Secondo quanto riferisce l’agenzia “Shafaq News”, il leader sciita, a capo della coalizione Al Sairoon aveva dato lo scorso 11 maggio 100 giorni di tempo al premier iracheno per valutare l’operato del suo governo. In base a quanto dichiarato dall’ufficio stampa di Al Sadr nei prossimi giorni, Al Sadr esprimerà il suo parere sull’operato del premier, con l’organizzazione di manifestazioni da parte dei sostenitori della coalizione Al Sairoon. Lo scorso 20 maggio, il parlamento iracheno ha votato la fiducia al governo proposto dal premier incaricato Mustafa al Kadhimi dopo quasi sei mesi di stallo e il rischio di scontri tra le varie fazioni in cui è diviso il Paese. Al Kadhimi, ex responsabile dei servizi segreti iracheni, è stato nominato dopo che ben due candidati Mohammed Tawfiq Allawi e Adnan al Zurfi, avevano fallito nel loro intento di formare un governo a seguito nel pieno delle proteste antigovernative esplose a partire dall’ottobre 2019.(Irb)