Coronavirus: Fondazione Einaudi, governo rinuncia a ricorso in appello su verbali Cts

- In relazione alla richiesta di accesso agli atti, avanzata dai giuristi della Fondazione Luigi Einaudi, relativa ai verbali del Conitato tecnico-scientifico (Cts) a base dei Dpcm emessi dal governo durante il lockdown, l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato la rinuncia al ricorso in appello presso il Consiglio di Stato per sopravvenuta carenza d'interesse. Lo comunica in una nota la Fondazione Luigi Einaudi. "A questo punto auspichiamo - si legge nella nota - che siano resi pubblici tutti i verbali del Cts, come da impegno del presidente del Consiglio". (Com)