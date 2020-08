Mediterraneo orientale: Cipro definisce “illegale” avviso Navtex di Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il ministero degli Esteri della Turchia aveva espresso il suo disappunto dopo che i ministri degli Esteri dell'Unione europea riuniti ieri a Berlino hanno deciso di prendere in considerazione sanzioni più severe contro Ankara se non cesserà le prospezioni illegali di gas e petrolio nel Mediterraneo orientale. In una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri turco, Ankara ha accusato la Grecia di "azioni massimaliste e rivendicazioni che violano il diritto internazionale" e ha affermato che, concedendo il suo "sostegno incondizionato", l'Ue "aumenta ulteriormente la tensione" nell’area. “Non spetta all'Ue criticare le attività di idrocarburi della Turchia all'interno della propria piattaforma continentale e chiederne la cessazione. Perché, come confermato dalla Corte di giustizia europea, l'Ue non ha giurisdizione in materia. Questo appello è contrario all'acquis dell'Ue e al diritto internazionale", afferma la dichiarazione. "Invitiamo l'Ue e gli Stati membri dell'Ue a non sostenere le rivendicazioni massimaliste della Grecia in violazione del diritto internazionale, con il pretesto della solidarietà", prosegue la nota, secondo cui continuando a minacciare sanzioni aggiuntive l'Ue "peggiorerà i problemi attuali". Un tale linguaggio, secondo Ankara, “rafforzerà solo la determinazione della Turchia, che nonostante tutte le alleanze illegali stabilite contro di lei, continuerà a proteggere risolutamente i diritti e gli interessi suoi e dei turco-ciprioti". Infine il ministero degli Esteri turco ha invitato la Grecia e Cipro a "riconoscere che la situazione in questione non è più sostenibile" e Bruxelles ad "agire in modo imparziale e ad essere un mediatore onesto, se desidera una soluzione nel Mediterraneo orientale". (segue) (Gra)