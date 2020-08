Roma: su diramazione Roma nord riaperto tratto tra Settebagni e bivio Gra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima delle 17:00 sulla D18 diramazione Roma nord è stato riaperto il tratto compreso tra Settebagni e il bivio con il Grande raccordo anulare in direzione del Gra, precedentemente chiuso a causa del fumo provocato da un incendio divampato nei campi esterni alla sede autostradale, in corrispondenza dell'area di servizio Salaria Ovest, al km 21. L'Area di servizio Salaria ovest resta chiusa per ultimare le operazioni di bonifica dell'area limitrofa. Sul luogo dell'evento, il traffico scorre regolarmente. Lo comunica, in una nota, Autostrade. (Com)