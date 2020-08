Tunisia: prevista per lunedì riunione partito Ennahda per discutere fiducia a governo Mechichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 31 agosto il Consiglio della Shura del movimento islamico moderato tunisino Ennahda terrà una riunione per discutere l’eventuale concessione della fiducia al governo proposto dal premier incaricato Hichem Mechichi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del movimento politico tunisino, Khalil al Baraoumi, parlando all’agenzia di stampa “Tao”. Il primo settembre, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo (il parlamento monocamerale tunisino, Arp) terrà una sessione plenaria dedicata per votare la fiducia al governo di tecnici proposto dal premier incaricato ed ex ministro dell’Interno Hichem Mechici. Ennahda, che nel parlamento vanta la maggioranza dei seggi con 54 deputati su un totale di 217 aveva annunciato nei giorni scorsi che avrebbe negato il suo appoggio al governo Mechichi, contestandone la composizione di sole personalità tecniche distanti dalla politica, chiedendo al contrario la formazione di un esecutivo di unità nazionale condiviso dalle varie formazioni politiche del parlamento.(Tut)