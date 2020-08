© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state riaperte al transito veicolare le carreggiate interna ed esterna del Grande raccordo anulare all'altezza di Casal Lumbroso chiuse in precedenze a causa di un vasto incendio divampato in via del Pescaccio. Sulla carreggiata esterna, il transito avviene sulla corsia di sorpasso. Appena l'incendio sarà domato completamente, sarà ripristinata la regolare circolazione anche sulla corsia di marcia (Rer)