Coronavirus: oggi nuovi casi stabili a 1.444, oltre 99 mila i tamponi, 1 decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lieve calo della curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i casi positivi sono stati 1.444 contro i 1.462 di ieri per un totale di 266.853 dall'inizio dell'epidemia. Analogamente alla giornata di ieri resta alto il numero di tamponi effettuati sono 99.108 per un totale che sale a 8.509.618. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso. Le Regioni più colpite sono la Lombardia (289), il Lazio (171), la Campania (188), il Veneto (151) e l’Emilia Romagna (149). Anche oggi nessuna Regione fa registrare zero nuovi casi e sono tre quelle sotto quota dieci. Sale il numero complessivo dei dimessi e guariti a 208.224, con un incremento di 1.322 persone rispetto a ieri. Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo l'incremento di 7 di ieri. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale). (Rin)