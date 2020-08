Torino: Jazz Festival, cambia la location degli ultimi due concerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, gli ultimi due concerti del TJF in programma oggi, sabato 29 e domani, domenica 30 agosto, al Cortile di Combo si svolgeranno al Teatro Colosseo (via Madama Cristina 71) con inizio alle ore 21.30. I ticket già acquistati in prevendita restano validi per la nuova sede. La biglietteria al Teatro Colosseo sarà aperta a partire dalle ore 19.30. Per evitare assembramenti il pubblico è invitato ad arrivare con adeguato anticipo. Al termine del concerto sono invece confermate le Jasper dinner al Combo. “Siamo molto felici di come sta andando questa edizione estiva del Festival sia per la calorosa risposta del pubblico che per la straordinaria qualità degli artisti, che sul palco hanno dato vita a esibizioni di altissimo livello – dichiarano intanto i Direttori artistici Diego Borotti e Giorgio Li Calzi -. Torino Jazz Festival, tra l'altro, è stato uno dei pochissimi eventi in Italia con la presenza di musicisti internazionali. Ringraziamo gli sponsor e la nuova location che hanno consentito la realizzazione della manifestazione. La pandemia ha limitato il numero dei biglietti disponibili ma ricordiamo che il TJF prosegue dal 2 all’11 ottobre nel club cittadini regalando nuove occasioni di ascolto”. (Rpi)