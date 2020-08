Roma: Campidoglio, inspiegabile attacco della Lazio Nuoto ad amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo, prosegue il Campidoglio nella nota, "è un grande aiuto che è stato dato alla società e ci amareggia vedere che non venga menzionato da coloro che, invece, parlano di 'attacco al mondo Lazio'. Senza il nuovo regolamento, approvato proprio dall'attuale Amministrazione capitolina, la Lazio Nuoto sarebbe stata sfrattata già nel 2018 o, in alternativa, avrebbe dovuto pagare un canone 10 volte superiore rispetto a quello agevolato che invece le è stato concesso di continuare a pagare (con uno sconto del 90% rispetto al canone di mercato). Aver riconosciuto l'importanza sociale delle attività svolte dalla Lazio Nuoto, anche dopo la scadenza della concessione, ha fatto risparmiare alla società decine di migliaia di euro. Conoscere questi fatti e, ciononostante, parlare di accanimento di Roma Capitale contro la Lazio è una vera follia. L'Amministrazione capitolina ha incontrato innumerevoli volte i rappresentanti della Lazio Nuoto, sia prima che dopo la scadenza della concessione, con l'intento di sostenere la storica società romana. Abbiamo più volte invitato la società a presentare un progetto sulla stessa piscina della Garbatella o su un altro impianto, come ad esempio la piscina di via Casal Bianco o di via Sebastiano Satta. La verità è che la Lazio Nuoto non ha mai presentato, in questi anni, una proposta concreta di partenariato, l'unica via alternativa a quella del bando pubblico". (segue) (Com)