Libia: Stati Uniti sostengono stato di diritto e invitano Gna risolvere differenze interne

- Gli Stati Uniti sostengono lo stato di diritto in Libia e apprezzano la stretta collaborazione intercorsa in questi anni con il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e il ministro dell’Interno, Fatih Bashagha. E’ quanto sottolineato dall’ambasciata Usa in Libia sul suo profilo ufficiale Twitter, commentando la crisi interna al Gna che ha visto ieri il Consiglio di presidenza sospendere il ministro Bashagha accusandolo di mala gestione delle proteste avvenute in questi giorni a Tripoli. “Sollecitiamo alla cooperazione per fornire un buon governo al popolo libico”, ha affermato l’ambasciata Usa. La sospensione di Bashagha da parte del Consiglio di presidenza del Gna è avvenuta tuttavia dopo la diffusione da parte dello stesso ministro dell’Interno di un duro comunicato contro le milizie di Tripoli accusate di aver sparato contro i manifestanti con munizioni vere. Da domenica a Tripoli sono aumentate le proteste per il peggioramento delle condizioni di vita e la corruzione. Alcune milizie hanno usato armi da fuoco per disperdere i manifestanti e compiuto arresti arbitrari. Per contenere le manifestazioni Sarraj ha imposto un coprifuoco di 24 ore per quattro giorni giustificandolo come misura per contrastare il coronavirus. (segue) (Lit)