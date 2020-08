Coronavirus: Baldini (FI), da sindaco Sgarbi ordinanza incompresibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia, ritiene che "il gusto della provocazione, cui nel tempo Sgarbi ci ha abituati, è una cosa, altra cosa è emanare una ordinanza con la quale si dispone di multare chi indossa la mascherina senza necessità, mettendo a serio rischio la salute dei cittadini". In una nota la deputata azzurra evidenzia che "è di oggi, tra l'altro, la notizia di altri morti che si aggiungono a quelli registrati nei giorni scorsi. Non si tratta di numeri, si tratta di persone e che siano uno, dieci, cento o mille sono indicativi di una situazione che deve essere monitorata e tenuta sotto controllo. Il cittadino e parlamentare Sgarbi può decidere per se stesso, può decidere di condurre tutte le battaglie che vuole, ma il sindaco Sgarbi no. La sua ordinanza è senza senso, anzi suona come un oltraggio alle tantissime vittime. Ci auguriamo - conclude Baldini - che i cittadini di Sutri siano più realisti del Re e che mostrino, a differenza del suo sindaco, maggior senso di responsabilità nei confronti dei propri vicini, amici e concittadini. Molte sono le lacune in questa gestione, molte le contraddizioni nei vari richiami e decreti, ma mai deve venire meno quel senso civico di rispetto e tutela dell'altro, soprattutto in una situazione come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo".(Com)