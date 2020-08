Nord Macedonia: premier designato Zaev in parlamento, “nuove energie” per rilanciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo della Macedonia del Nord metterà in campo “nuove energie” per rilanciare la crescita economica, favorire un’istruzione più moderna e gestire al meglio la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il premier designato macedone, Zoran Zaev, nel suo discorso pronunciato oggi davanti ai membri del parlamento di Skopje per ottenere la fiducia. “Mi impegno a garantire che come primo ministro, insieme a tutti i ministri, dimostreremo ancora una volta a noi stessi e al mondo che possiamo fare ancora di più e meglio”, ha affermato Zaev. “In tempi di crisi, ci impegniamo a mantenere il salario minimo a 14.500 denari (circa 232 euro) e ad aiutare i cittadini e le imprese. Dopo la fine della crisi, il governo si impegnerà per un aumento del 20-30 per cento del salario minimo e medio. Il nostro obiettivo è raggiungere i 20 mila denari (321 euro) di salario minimo alla fine del mio mandato. A seconda della durata della crisi globale, ci impegniamo a raggiungere una crescita del 4 per cento”, ha aggiunto il premier designato. Zaev ha quindi promesso una riforma della pubblica amministrazione “per fornire ai cittadini la massima efficienza dei servizi” e si è impegnato a rispettare gli accordi di Prespa con la Grecia e di Ocrida del 2001. “Continueremo a lavorare con dedizione sulle relazioni di buon vicinato. Siamo impegnati ad aprire l'80 per cento dei capitoli negoziali nei prossimi quattro anni", ha aggiunto. (segue) (Mas)