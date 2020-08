Regno Unito: studio governo, possibili altre 85 mila vittime da Covid-19 entro l’inverno “nello scenario peggiore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre 85 mila persone potrebbero morire a causa del Covid-19 nel Regno Unito entro il prossimo inverno “in caso di scenario peggiore”. È quanto emerge da uno studio redatto dallo Scientific Advisory Group for Emergency (Sage) del governo britannico e riportato dall’emittente “Bbc”. Secondo lo studio, che si basa esclusivamente sul calcolo delle morti in eccesso previste in Inghilterra e Galles tra il luglio 2020 e il marzo 2021 e che quindi rappresenta in alcun modo una previsione, nelle due nazioni potrebbero registrarsi 81 mila morti in eccesso dovute al Covid-19, più altri 27 mila morti in eccesso per cause non correlate al coronavirus, mentre in Scozia potrebbero esserci 2.600 morti dirette per Covid-19 diretti morti e altre 1.900 in Irlanda del Nord. Il rapporto presume inoltre che le scuole rimangano aperte anche in caso di nuove misure restrittive per contenere eventuali focolai locali. “In qualità di governo responsabile, abbiamo pianificato e continuiamo a prepararci per un'ampia gamma di scenari, incluso il ragionevole scenario peggiore”, ha detto un portavoce del governo britannico, citato dalla “Bbc”. Il Regno Unito ha finora registrato 331.644 casi di coronavirus e 41.886 decessi e figura al quinto posto al mondo tra i Paesi più colpiti dalla pandemia per numero di vittime, dietro a Stati Uniti, Brasile, Messico e India.(Rel)