Corea del Sud: coronavirus, nella capitale ospedali al limite delle capacità

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno annunciato ieri 308 casi di nuovo coronavirus, concentrati principalmente nella capitale Seul e nella aree circostanti. Secondo quanto reso noto dal ministero della Salute solo il 4,5 per cento dei letti nella capitale sono disponibili per i casi più gravi, rispetto al 22 per cento di una settimana prima. “Solo circa 15 posti letto sono immediatamente disponibili nell'area metropolitana di Seul per i pazienti in condizioni critiche, poiché abbiamo avuto numerosi pazienti che erano in condizioni gravi e dovevano essere ricoverati", ha detto oggi Yoon Tae-ho, direttore generale per le politiche di salute pubblica presso il ministero, parlando alla stampa. "Ma dovremmo avere un pò più di spazio a breve perché più persone verranno dimesse”, ha aggiunto. Nel paese si contano in totale 19.400 contagi, inclusi 321 decessi. (Git)