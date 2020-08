Coronavirus: Lega Lazio, su "caso mascherine" Tulumello incarica altra società inadempiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, in una nota dichiara: "Sono arrivate 1 milione di Ffp2 che la Regione Lazio ha affidato ad Internazionale Biolife per 730mila euro dopo la revoca degli affidamenti ad Ecotech?". "Insomma il direttore della Protezione civile, Carmelo Tulumello - aggiunge - incarica un'altra società inadempiente a seguito dell'inadempienza di Ecotech. Da chi è governata la Regione Lazio? È questo il livello di attenzione nel gestire la cosa pubblica e i fondi pubblici? Lo abbiamo denunciato in un'interrogazione ad hoc il 4 giugno scorso in linea con i dubbi riportati sulle altre forniture della società. Confidiamo nella magistratura, ma sembra che non cambi nulla a partire dalla Regione Lazio. Tutti sono al loro posto". (Com)