Amministrative: Castaldo (M5s), valorizzare bellezze naturali per rilancio Albano e Castelli romani

- "Rilanciare e valorizzare le nostre bellezze naturali locali, che sono l'unico patrimonio non delocalizzazibile del nostro Paese". Lo dichiara, in una nota, Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo, in un confronto pubblico con la cittadinanza su un possibile piano di rilancio della città di Albano e dei Castelli romani. Il vicepresidente, insieme al candidato sindaco del Movimento cinque stelle Luca Nardi, ha poi illustrato le priorità del programma del M5s per i comuni laziali: "Rete territoriale, Turismo, valorizzazione delle risorse e mobilità sostenibile i temi trattati, e una assoluta convergenza di intenti sulla creazione di un Ufficio permanente per la comunicazione, progettazione, redazione e partecipazione ai Bandi di finanziamento regionali ed europei, un punto di partenza fondamentale per poter avviare la rinascita di un territorio troppo a lungo sottovalutato e svilito da una politica spesso miope e colpevolmente distratta dalle solite logiche di potere. Abbiamo inoltre concordato - continua Castaldo- sulla attivazione di un piano che metta al centro la formazione, come elemento chiave per valorizzare efficacemente le idee, le proposte dei cittadini e lo sviluppo di azioni a supporto della creazione di reti di imprese cittadine e castellane. Servono azioni concrete che ci prefiggiamo di realizzare per il futuro della nostra città, rilanciando a tutti i cittadini l'invito alla partecipazione diretta e costante nei processi di cambiamento", conclude Castaldo. (Com)