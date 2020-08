Turchia: Quartapelle (Pd), morte Timtik agghiacciante, governo intervenga presso autorità di Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte, dopo 238 giorni di sciopero della fame, dell’avvocata turca Ebru Timtik "è un fatto agghiacciante". Lo scrive su Facebook Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera. "Quando si colpisce un’avvocata si colpisce non solo lei ma anche il diritto alla giustizia dei suoi assistiti. In questo momento il suo collega Aytac Unsal, che aveva iniziato lo sciopero della fame con Timtik, è in condizioni critiche. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - sollecita - si attivi al più presto con le autorità turche per chiedere che le sue richieste per un giusto processo per i suoi assistiti siano ascoltate e che l’avvocato possa interrompere lo sciopero della fame. Avevo presentato una interrogazione già a luglio per sollecitare il governo a intervenire per loro presso le autorità turche. Non è servita. Questa volta - conclude Quartapelle - il governo non lasci nulla di intentato". (Rin)