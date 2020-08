Migranti: Orfini (Pd), Europa ed Italia si coprono di vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, ricostruisce su Facebook. "Nel Mediterraneo accade questo: la Louise Michel salva dei naufraghi. Non tutti, perché non è abbastanza grande. Alcuni restano in mezzo al mare in attesa di soccorsi. La Louise Michel chiede aiuto, nessuno risponde. La Sea Watch è distante, con altri naufraghi strappati alla morte. Attende invano da giorni che Italia o Malta assegnino un porto sicuro. Cambia rotta e corre in soccorso della Louise Michel, ma non potrà soccorrere tutti perché è già quasi al limite della capienza", evidenzia Orfini che poi prosegue: "Anche la Mare Jonio di Mediterranea salpa d'urgenza per provare a salvarli. Intanto le condizioni meteo peggiorano". Per Orfini, "è una disperata e assurda corsa contro il tempo. Come purtroppo capita da mesi, i valori della civiltà europea e le leggi internazionali sono onorati solo dal lavoro eroico delle Ong. Mentre gli stati europei si coprono di vergogna. Italia inclusa. Il nostro governo incluso", conclude. (Rin)