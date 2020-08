Commercio: Bordoni (Lega), lavoriamo su sconto a ristoranti, differenza la paga lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "guardi all'esempio delle grandi capitali internazionali, servono misure innovative e ulteriori strumenti per ridare vita alle attività commerciali". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. " 'Niente ferie, ad agosto lavoriamo' così si era deciso durante il lockdown nella consapevolezza di non poter fermare la produzione una seconda volta. Molti gli imprenditori - aggiunge - che si sono rimboccate le maniche e, dopo un giugno incerto, i consumi sono ripartiti ma poco, ancora troppo poco. Bisogna pensare fuori dagli schemi: a Londra 'il lunedì è il nuovo sabato' perché hanno capito che il senso dei bonus non è fare elemosina ma fare altri soldi. Bar e ristoranti londinesi sono pieni anche nei giorni feriali grazie agli incentivi statali; il Governo paga la metà del conto, un aiuto al settore della ristorazione a cui dovremmo guardare con interesse. Un meccanismo virtuoso di cui beneficiano tutti, anche il Governo che ritorna a incassare le tasse, da noi invece il tempo dei prestiti dalle banche e delle mancette a pioggia è già finito. Bisogna restituire serenità e prospettive ai chi fa impresa perché, dopo i consumi, i prossimi a crollare saranno i posti di lavoro. La Lega sta lavorando ad un documento per sollecitare il Governo a fare altrettanto. Chi assumerà i nostri ragazzi se le attività chiudono?". (Com)