Roma: Raggi, con cittadini e volontari possiamo costruire città più bella e vivibile

- In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, scrive: "Oggi vorrei raccontarvi una storia di partecipazione civica e di collaborazione tra istituzioni e cittadini. Alcuni residenti del V Municipio, nella periferia est della città, si sono organizzati per pulire insieme via dei Boccamazzi, una delle strade del quartiere di Tor Sapienza". "I volontari, insieme ai rappresentanti del Muncipio V - prosegue Raggi - periodicamente raccolgono le segnalazioni del territorio e agiscono velocemente per il bene della comunità. Questa volta hanno ripulito tutta la strada, raccogliendo rifiuti e rimuovendo la vegetazione infestante in prossimità dell’ingresso del plesso scolastico Gioacchino Gesmundo. È un lavoro prezioso, anche in vista della ripresa dell’attività didattica tra pochi giorni, che sarà completato dall’intervento di Ama con lo sfalcio del verde nella zona dei parcheggi. A questi cittadini va il mio ringraziamento. Insieme possiamo costruire una città più bella e vivibile". (Rer)