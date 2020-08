Lavoro: Paglia (Leu), nuova Punto prodotta in Polonia? Governo si faccia sentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile nazionale Economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia, informa che da "alcune indiscrezioni giornalistiche la nuova Punto sarà prodotta in Polonia su piattaforma Peugeot" e in una nota osserva: "Come dimenticare che solo due mesi fa è stata messa la garanzia di Stato su 6,3 miliardi di prestito al gruppo Fca? Prendi i soldi e scappa - prosegue l'esponente di Liberi e uguali - alla faccia dell'indotto e dei lavoratori che dovrebbero essere tutelati. Forse è ora - conclude Paglia - che qualcuno del governo si faccia sentire". (Com)