Maltempo: a Monza parco chiuso oggi e domani, danni ingenti al patrimonio arboreo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte temporale che si è abbattuto ieri sera in città ha causato danni significativi soprattutto nei quartieri di Triante, Cazzaniga e S.Biagio e all’interno del Parco Monza dove le raffiche di vento hanno comportato lo sradicamento di molti alberi e danni importanti al prezioso patrimonio arboreo. Il Parco resterà chiuso nelle giornate di oggi e di domani, anche in vista delle nuove perturbazioni previste nelle prossime ore. I tecnici e tre squadre di pronto intervento sono al lavoro già da questa mattina per rimuovere le querce secolari abbattute su Viale Mirabello e i tanti alberi distrutti su Viale dei Tigli che appare irriconoscibile questa mattina. Nei Giardini Reali ci vorrà più tempo per rimuovere le tante piante sradicate e già questo pomeriggio una squadra di volontari della Protezione Civile sarà sul posto a supporto delle prime operazioni. Poco prima della mezzanotte di ieri la zona Nord-Ovest di Monza è stata interessata da violenti raffiche di vento che hanno comportato la caduta di alberi in via Monte Amiata, Monte Bianco, via Solferino, via Volterra, via Leoncavallo. Le squadre di soccorso coordinate dalla Protezione Civile di Monza - insieme ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia Locale che sono tuttora al lavoro - hanno terminato il ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza in via Correggio, viale Cesare Battisti, Piazzale Virgilio, via Monte Cervino (che resta chiuso nell’ultimo tratto), Via Boito, via Motelungo, Via Zavattari, via Gramsci e via Giusti, mentre il tunnel di viale Lombardia è stato chiuso in direzione Milano. Eseguiti interventi anche in viale Regina Margherita, via Boito, Via Criscitelli, via Boito, via Pergolesi, via Vivaldi, Via Ghilini, via Manara e Via Sarca. Sono una ventina gli alberi di alto fusto sradicati in città, molti i rami spezzati e diverse le alberature inclinate che saranno oggetto di verifica nei prossimi giorni. Al cimitero cittadino non si sono registrati danni di rilievo. (Com)