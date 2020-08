Turchia: Erdogan, nostre aziende si sono distinte per affidabilità durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende turche si sono distinte per la loro affidabilità durante la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo discorso alla cerimonia di apertura del Mess Technology Center di Istanbul. "Spero che apriremo una nuova era nel campo della tecnologia con questo centro, che si realizza con un investimento di 200 milioni di lire (22,90 milioni di euro) e dove possiamo fornire 400mila ore di formazione gratuita a 40mila persone all'anno", ha dichiarato Erdogan. "Nonostante le condizioni epidemiche, il nostro settore privato e le nostre istituzioni non hanno sospeso i loro investimenti", ha dichiarato il presidente turco. "Durante il periodo dell'epidemia, le nostre aziende si sono distinte per prodotti di alta qualità e prezzi competitivi e soprattutto per la loro affidabilità”, ha affermato. "Non abbiamo mai lasciato i nostri imprenditori in balia dell'inerzia della burocrazia e di interessi delle lobby”, ha sottolineato il presidente turco, assicurando che proseguiranno gli investimenti nel Paese. “Oggi non esistono province senza una zona industriale organizzata. Con i nostri 85 parchi tecnologici e 1.607 centri di ricerca e sviluppo e progettazione, siamo un passo più vicini al nostro ideale di sviluppo di nuove tecnologie", ha sottolineato il capo dello Stato turco.(Tua)