Cinema: Tofalo al 50mo anniversario di Giffoni Film Festival, modello innovazione nostro Paese

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha preso parte questa mattina alla cerimonia per i 50 anni del celebre Giffoni Film Festival, "esempio straordinario della vita artistica, culturale, scientifica ed istituzionale del nostro Paese". Accompagnati dal fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi - riferisce una nota - il ministro degli Affari esteri, Luigi di Maio e il sottosegretario Tofalo hanno visitato la Giffoni Valley e il Giffoni innovation hub dove sono stati presentati i progetti più innovativi dei giovani talenti italiani e i progetti internazionali a cui l'Italia parteciperà. "L'incontro con i ragazzi del Giffoni è stato emozionante, questi giovani sono il vero modello di innovazione che serve all'Italia e sul quale il Paese deve investire. Questo cinquantesimo anniversario è stato un vero esempio di resilienza, innovazione e della grande voglia che c'è in Italia di ricominciare, è stato organizzato tutto in tempi brevissimi e si è riusciti a rappresentare al meglio mezzo secolo di storia e di orgoglio italiano", ha detto Tofalo evidenziando "l'importanza della Difesa, della Sicurezza del Paese e del lavoro svolto dalle nostre Forze armate che sono strumento fondamentale e indispensabile nel dialogo tra le istituzioni e i cittadini. Questo incontro mi ha riempito di entusiasmo, continueremo a lavorare per dare ai giovani i giusti strumenti e tutte le possibilità di crescita per rendere grande l'Italia nel mondo". (Com)