Mediterraneo orientale: la Turchia lancia un nuovo avvertimento con esercitazioni di artiglieria

- La Turchia ha emesso un nuovo allarme internazionale Navtex per annunciare esercitazioni di artiglieria nel Mediterraneo orientale fino al prossimo 11 settembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. L’allarme segue quello emesso giovedì scorso dalle autorità turche per esercitazioni navali che si terranno dal 1 al 2 settembre nel Mediterraneo orientale. Secondo quanto riporta l’emittente turca “Trt Haber”, le esercitazioni riguarderanno diversi assetti navali che saranno impegnate in attività di addestramento al tiro. Il Navtex giunge in risposta alle esercitazioni “Eunomia” iniziate ieri al largo di Cipro e che coinvolgono Grecia, Italia, Cipro e Francia. Le manovre militari si sono concluse ieri, 28 agosto, e seguono le esercitazioni condotte da Grecia e Francia dello scorso 13 agosto e quelle tra le Marine militari greca e statunitense dello scorso 27 luglio. Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene.In precedenza il ministero degli Esteri della Turchia aveva espresso il suo disappunto dopo che i ministri degli Esteri dell'Unione europea riuniti ieri a Berlino hanno deciso di prendere in considerazione sanzioni più severe contro Ankara se non cesserà le prospezioni illegali di gas e petrolio nel Mediterraneo orientale. In una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri turco, Ankara ha accusato la Grecia di "azioni massimaliste e rivendicazioni che violano il diritto internazionale" e ha affermato che, concedendo il suo "sostegno incondizionato", l'Ue "aumenta ulteriormente la tensione" nell’area. “Non spetta all'Ue criticare le attività di idrocarburi della Turchia all'interno della propria piattaforma continentale e chiederne la cessazione. Perché, come confermato dalla Corte di giustizia europea, l'Ue non ha giurisdizione in materia. Questo appello è contrario all'acquis dell'Ue e al diritto internazionale", afferma la dichiarazione. "Invitiamo l'Ue e gli Stati membri dell'Ue a non sostenere le rivendicazioni massimaliste della Grecia in violazione del diritto internazionale, con il pretesto della solidarietà", prosegue la nota, secondo cui continuando a minacciare sanzioni aggiuntive l'Ue "peggiorerà i problemi attuali". Un tale linguaggio, secondo Ankara, “rafforzerà solo la determinazione della Turchia, che nonostante tutte le alleanze illegali stabilite contro di lei, continuerà a proteggere risolutamente i diritti e gli interessi suoi e dei turco-ciprioti". Infine il ministero degli Esteri turco ha invitato la Grecia e Cipro a "riconoscere che la situazione in questione non è più sostenibile" e Bruxelles ad "agire in modo imparziale e ad essere un mediatore onesto, se desidera una soluzione nel Mediterraneo orientale".La dichiarazione giunge dopo che ieri l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha dichiarato che l'Unione europea potrebbe approvare misure che interessino non solo gli individui coinvolti perforazioni esplorative della Turchia nelle acque rivendicate dalla Grecia nel Mediterraneo orientale ma anche le attività di settore fino ad arrivare al blocco dei beni, nel caso dovessero fallire i negoziati. Parlando nel corso della conferenza stampa a Berlino dopo la riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Unione, Borrell ha sottolineato: "Stiamo preparando l'elenco di soggetti individuali, poi stileremo la lista di asset, navi, e dopo passeremo alle sanzioni per la partecipazione ad attività che noi consideriamo illegali, e questo vuol dire anche il lavoro in questo genere di settori, con la proibizione dell'utilizzo dei porti europei, delle infrastrutture, della tecnologia, delle forniture, fino ad arrivare a misure relative alle attività nei giacimenti, dove l'economia turca è molto legata a quella dell'Europa". (Res)