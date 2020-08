Roma: Sermoneta (Confcommercio) a Nova, lunedì flash mob contro riattivazione varchi Ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni di categoria che rappresentano i commercianti del centro storico di Roma stanno organizzando un flash mob per lunedì all'altezza di uno dei varchi Ztl per manifestare il loro dissenso contro la decisione del Campidoglio di riattivare la Zona a traffico limitato. È quanto ha riferito ad "Agenzia Nova" il presidente di Confcommercio Centro storico Roma, David Sermoneta. "Stiamo studiando insieme alle altre sigle le forme per manifestare pubblicamente il nostro dissenso, ci stiamo coordinando per un flash mob lunedì mattina alla riattivazione dei varchi Ztl - ha detto Sermoneta -. Inoltre abbiamo avviato una consultazione con i nostri legali per effettuare un ricorso al Tar, insieme a tutte le altre associazioni di categoria. Mai come ora - ha aggiunto - la volontà delle associazioni di categoria è unitaria, contro un'amministrazione che è sorda e persegue con una politica autoreferenziale. Abbiamo mandato due lettere al Campidoglio e la risposta che abbiamo ricevuto è la chiusura dei varchi". Sermoneta poi ha precisato: "In Campidoglio citano le esigenze delle associazioni dei residenti del centro storico, ma ci chiediamo dove siano i residenti al centro di Roma vista la desertificazione a cui abbiamo assistito durante la serrata per il coronavirus. Al centro storico - ha concluso - ci sono invece attività commerciali che stanno soffrendo e stanno tenendo aperti i negozi nonostante stiano accumulando perdite quotidiane. Invece di sostenerci questa amministrazione ci crea un ulteriore problema". (Rer)