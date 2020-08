Germania: 18 mila persone a Berlino contro le restrizioni anti-Covid, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 18 mila persone stanno prendendo parte alla manifestazione di Berlino contro le restrizioni imposte contro il Covid-19. Lo afferma la polizia tedesca in una nota, secondo cui una persona è stata arrestata dopo che i partecipanti si sono rifiutati di tenersi a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. La polizia ha imposto l'uso obbligatorio della mascherina e ha affermato che la marcia non potrà proseguire se i manifestanti non osserveranno gli obblighi. Alla manifestazione, secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco “Bz”, partecipano numerosi militanti di estrema destra che sventolano anche bandiere naziste. Le autorità di Berlino avevano in un primo momento vietato lo svolgimento dell’evento, temendo che i partecipanti non sarebbero stati in grado di mantenere una distanza di sicurezza l'uno dall'altro, tuttavia il Tribunale amministrativo superiore (Ovg) si è schierato con gli organizzatori sostenendo che non ci fosse alcuna indicazione che i manifestanti ignorassero deliberatamente le linee guida di distanziamento sociale. Circa 3 mila poliziotti sono stati schierati in vista della manifestazione e le autorità di Berlino hanno assicurato che la marcia sarà interrotta "molto rapidamente" se le regole saranno violate.(Geb)