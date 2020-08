Usa: ricercatore cinese arrestato per possibile trasferimento dati sensibili alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ricercatore cinese dell’Università della California è stato arrestato con l’accusa di occultamento delle prove nel quadro di un’inchiesta dell’Fbi su un possibile trasferimento di dati sensibili alla Cina. Lo rende noto il Dipartimento di Giustizia Usa in un comunicato. Il 29enne, di nome Guan Lei, è stato arrestato dopo essere stato visto mentre gettava un hard drive danneggiato in un cassonetto fuori dalla sua residenza lo scorso luglio. Guan Lei, si legge nel comunicato, è oggetto di indagine per il possibile trasferimento di software o dati tecnici statunitensi sensibili all'Università nazionale cinese di tecnologia per la difesa. L’uomo è inoltre accusato di avere nascosto i suoi legami con l’esercito cinese durante i colloqui per l’ottenimento del visto nel 2018 e i suoi contatti con il consolato cinese durante la sua permanenza negli Stati Uniti. (Nys)