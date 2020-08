Imprese: Di Maio su Whirlpool, non è vero che il problema siano le trasfomazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha scandito: "Chi dice che il problema di Whirlpool è dovuto alle trasformazioni non dice tutta la verità". L'ex ministro dello Sviluppo economico lo ha puntualizzato ai giornalisti al Festival di Giffoni dove ha incontrato un gruppo di operai della Whirlpool di Napoli, arrivati in città in bicicletta. "Il tema è che noi dobbiamo lavorare affinché le aziende che hanno avuto soldi dallo Stato italiano continuino a lavorare sul territorio italiano. Siamo in un momento post Covid in cui tutto il mondo sta realizzando che le filiere vanno accorciate - ha spiegato - e infatti stiamo avendo i primi casi di 'reshoring' cioè di aziende che rientrano perché sanno che la filiera è troppo lunga e ci sono troppe incertezze se te ne vai a produrre a 7.000-8.000 chilometri da qui." (Rin)