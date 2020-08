Montenegro: domani le elezioni parlamentari, in lizza sei partiti e sei coalizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno domani, 30 agosto, le elezioni parlamentari in Montenegro, che vedono in lizza se partiti e sei coalizioni. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, sono 541.232 i cittadini che potranno scegliere fra i candidati delle liste consegnate entro la mezzanotte del 4 agosto. Il Partito democratico dei socialisti (Dps) del presidente Milo Djukanovic è in coalizione con il Partito liberale all'interno della lista Decisamente per il Montenegro! Dps - Milo Djukanovic. Il capolista è il vicepresidente del Dps, l'attuale premier Dusko Markovic. La coalizione Per il futuro del Montenegro comprende invece il Fronte democratico, il Partito popolare socialista, il Partito dei lavoratori, Prava Crna Gora, il Montenegro unito e figure non partitiche. Il capolista è il professore ordinario della Facoltà di ingegneria meccanica di Podgorica, Zdravko Krivokapic. La coalizione di Democratici, Demos, il Partito dei pensionati, il movimento cittadino Nuova sinistra e la Società per la ricerca politica e della teoria politica si presentano alle elezioni con lo slogan La pace è la nostra nazione. Il capolista è il presidente dei Democratici, Aleksa Becic. La coalizione riunita attorno alla piattaforma Nero su bianco è composta dal movimento cittadino Ura, dall'alleanza civica Civis, dal Bokeski forum, dal Partito della giustizia e della riconciliazione e da alcuni intellettuali indipendenti. Il leader di Ura, Dritan Abazovic, è il capolista. (segue) (Seb)