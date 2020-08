Montenegro: domani le elezioni parlamentari, in lizza sei partiti e sei coalizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione albanese, composta dal Forum democratico, Forza, Movimento civico Prospettiva e Unione Tuzi correrà alle elezioni con la lista Ora è il momento. La lista è guidato da Nick Djelosaj. L'Unione Democratica degli Albanesi, il Partito democratico e l'Alleanza democratica in Montenegro fanno parte della coalizione albanese All'unanimità e il capolista è Fatmir Djeka. Il Partito socialdemocratico partecipa autonomamente alle elezioni con lo slogan Un Montenegro forte e la lista è guidata da Draginja Vuksanovic Stankovic. La lista dei Socialdemocratici è guidata dal presidente del partito, Ivan Brajovic, e il suo slogan è Socialdemocratici - Ivan Brajovic - decidiamo in modo coerente. Il partito bosgnacco partecipa alle elezioni con la lista Partito bosgnacco - Corretto - Rafet Husovic" e il capolista è il deputato Ervin Ibrahimovic. L'Iniziativa civica croata ha presentato la lista Hgi - Con tutto il cuore per il Montenegro!, guidata dal presidente del partito Adrijan Vuksanovic. Il capolista del Partito riformista croato è il direttore dell'aeroporto di Tivat, Radovan Maric. I Socialisti del Montenegro hanno consegnato la lista per le elezioni parlamentari Snezana Jonica - Socialisti del Montenegro - Viviamo come jugoslavi, guidata dal presidente del partito Snezana Jonica. In rapporto alle elezioni presidenziali, tenutesi il 15 aprile 2018, il numero degli elettori è aumentato di circa 8.600 unità. Le elezioni parlamentari del 30 agosto saranno le undicesime dall'introduzione del sistema pluripartitico in Montenegro e le quinte dall'indipendenza dalla Serbia sancita attraverso un referendum nel 2006. (segue) (Seb)