Sanità: Congresso Anmco segna ripartenza eventi medico-scientifici

- Per la prima volta, dopo l'esplosione della pandemia, i cardiologi ospedalieri italiani si sono dati appuntamento da giovedì fino a sabato al Palacongressi di Rimini o sulla piattaforma on-line dedicata. Si tratta del primo congresso medico scientifico nell'era Covid-19, il primo che viene realizzato in forma innovativa,"ibrida" appunto, consentendo la partecipazione residenziale e on line. A organizzarlo - riferisce una nota - è Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, che ha scelto di rinviare ad oggi il 51mo Congresso nazionale di Cardiologia, previsto lo scorso maggio, e di segnare così la ripresa degli eventi medico-scientifici formativi, nel rispetto di un rigido protocollo volto a ridurre il rischio infettivo. (segue) (Com)