Sanità: Congresso Anmco segna ripartenza eventi medico-scientifici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certo non si potrà non parlare dell'emergenza sanitaria in corso: "Hanno introdotto una serie di sessioni - spiega Filomena Maggino, ospite di rilievo all'evento Anmco - in collaborazione con le istituzioni, la comunità scientifica internazionale e la protezione civile, sull'impatto della pandemia su problematiche legate alla cardiologia, ma anche sugli aspetti organizzativi della cardiologia rispetto la riorganizzazione degli ospedali, le nuove sfide della cronicità e della transizione delle cure dall'ospedale al territorio". (segue) (Com)