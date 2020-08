Sanità: Congresso Anmco segna ripartenza eventi medico-scientifici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quale appuntamento tradizionalmente di respiro non solo nazionale, il congresso ospiterà interventi di ospiti stranieri da remoto, esponenti dell'American heart association, dell'American college of cardiology e della Società europea di Cardiologia. "Sono onorata di essere qui in rappresentanza della presidenza del Consiglio. Come consigliera del premier Conte e presidente della cabina di regia interministeriale Benessere Italia porto un messaggio di rassicurazione e speranza, perché l'Italia ha dimostrato di essere forte e capace durante la pandemia. Ora è tempo di ripartire". Di fatto, con il primo congresso medico-sanitario del Belpaese "il messaggio che vogliamo dare è di rassicurazione ed entusiasmo, di spinta per un nuovo rinascimento post Covid di tutta la nazione, della parte scientifica e di tutte le persone che hanno sofferto per il lockdown e per chi ha perso i suoi cari". (Com)