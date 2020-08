Roma: Palumbo (Pd), da giunta Raggi inaccettabile accanimento contro Lazio nuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del Partito democratico, Marco Palumbo, in una nota dichiara: "Il Tar nelle scorse settimane ha dato ragione alla società Lazio nuoto sull'affidamento della piscina comunale che gestisce da decenni. Nonostante ciò l'amministrazione Raggi, in pieno Ferragosto, ha deciso di riassegnare l'impianto ad altra società escludendo la storica società capitolina". "Assistiamo - aggiunge Palumbo - ad un incomprensibile ed anomalo accanimento politico-amministrativo nei confronti della storica società della Garbatella. L'avviso di sfratto ferragostano alla Lazio Nuoto è una provocazione contro una eccellenza sportiva della città. Il Campidoglio ha il dovere di attenersi al giudizio e non sostituirsi ai giudici. Il comune deve avere solo un unico interesse: un concessionario in regola e che continui ad offrire un servizio di qualità ai cittadini. Le procedure adottate per aggiudicare la gara per la gestione della piscina comunale appaiono quindi del tutto illegittime. La giunta Raggi anziché sostenere e promuovere l'attività di una delle più antiche e titolate società della capitale cerca di sopprimerne l'azione, favorendo in modo inaccettabile terzi. Ho dato, oggi stesso, indicazione agli uffici di avviare una procedura di accesso agli atti in previsione di una riunione urgente della commissione trasparenza". (Com)