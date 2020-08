Fase 3: Viminale, ieri controlli di Polizia su oltre 64 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli delle Forze di polizia per il rispetto delle misure di contenimento dal virus Covid19. Il 28 agosto - si legge sul sito web del Viminale - sono state controllate 64.730 persone e 8.004 attività o esercizi commerciali. Sono state sanzionate 108 persone, 2 denunciate per allontanamento dall'abitazione in violazione dell'obbligo di quarantena. Sanzionati anche 14 titolari di attività, 2 i provvedimenti di chiusura.(Rin)