Turchia: Orfini e Raciti (Pd) su Ebru Timtik, il governo italiano condanni con fermezza

- I parlamentari del Partito democratico, Fausto Raciti e Matteo Orfini, affermano che l'Italia "non può girarsi dall'altra parte di fronte a quanto accade nelle carceri turche sotto il regime di Erdogan. Ebru Timtik - continuano in una nota congiunta - è la quarta vittima in poco meno di tre mesi. E' evidente la continua violazione dei diritti umani e politici da parte del governo turco. Il governo italiano condanni con fermazza tutto ciò - concludono -, a difesa della popolazione turca, ma a difesa anche della vocazione e del ruolo democratico ed europeista del nostro Paese". (Com)