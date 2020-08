Roma: Visconti (Fd'I), incendio in via del Pescaccio, paura per le case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Visconti, dirigente di Fratelli d'Italia, delegato alle Politiche ambientali di Roma Capitale, in una nota dichiara: "Si teme per le case in zona Massimina-Casal Lumbroso, dove le fiamme di un vasto incendio, sospinte dal forte vento, stanno tenendo sotto scacco i residenti di alcune palazzine a via del Pescaccio". "Un plauso ancora una volta - aggiunge - allo straordinario lavoro delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, che proprio in questo momento stanno provvedendo ad evacuare le palazzine interessate, mentre resta altissima l'agitazione tra i residenti". (Com)