Milano: ricercato dalle autorità romene ed arrestato dalla Polizia nella stazione di Lambrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino moldavo di 32 anni ricercato dalle autorità romene. I poliziotti, impegnati nel servizio di vigilanza nella stazione di Milano Lambrate, hanno notato un uomo che, alla loro vista, cercava di allontanarsi. Fermato per un controllo, è emerso che l'individuo era ricercato dalle autorità romene dovendo scontare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per corruzione. Lo stesso è stato così associato al Carcere di San Vittore in attesa dell'estradizione. (Com)