Turchia: Ue condanna morte attivista Ebru Timtik, da Ankara “gravi carenze” nella tutela dei diritti umani

- L'Unione europea si è detta “rattristata” dalla morte dell’attivista turca per i diritti umani Ebru Timtik, avvenuta giovedì in un carcere di Istanbul, e si aspetta che la Turchia affronti le preoccupazioni sul mancato rispetto dei diritti umani. Lo ha dichiarato oggi in una nota il portavoce del Servizio per l’azione esterna dell’Ue, Peter Stano. "Il tragico esito della (sua) lotta per un giusto processo illustra dolorosamente l'urgente necessità per le autorità turche di affrontare in modo credibile la situazione dei diritti umani nel Paese", afferma il portavoce, sottolineando le “gravi carenze” nella tutela dei diritti umani e nel sistema giudiziario del Paese. “La Turchia ha urgente bisogno di dimostrare progressi concreti in materia di Stato di diritto e libertà fondamentali”, conclude la nota. Timtik, 42 anni, è morta giovedì a Istanbul dopo 238 giorni di sciopero della fame contro la sua condanna per la presunta appartenenza a un'organizzazione terroristica. È la quarta persona a morire in carcere in Turchia durante uno sciopero della fame.(Beb)